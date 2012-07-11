Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись «PROFLINE» большими буквами, где PROF - один цветом, LINE - другим (см. прикрепленный пример). Под надписью «PROFLINE» мелким шрифтом "engineering company". Векторный графический элемент сам по ...
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надписи «FLYSHOES» или «FLY SHOES» на выбор дизайнера. Приоритетные цвета: белый, черный, синий и его оттенки (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера). Шрифты, как и ...Завершен10 лет назад
- $500
Удаленная работа, общение через Skype, создание новых фильтров, натягивание шаблонов, ajax-запросы к БД. При выборе кандидата важны опыт работы с этой CMS, пунктуальность и ответственность. Более подробно задача будет поставлена при непосредственном общении, так же ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надписи «Steel Industry» или «Стальная индустрия» или «SI» на выбор дизайнера. Приоритетные цвета: серебристый металлик, фиолетовый (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера). Шрифты, как и ...Завершен11 лет назад
- $50
Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надписи «Skidochka» и «info». Приоритетные цвета: белый, черный, фиолетовый (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера). Шрифты предпочтительно мягкие, нацеленные на женскую аудиторию. Надпись info можно ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужен логотип для турсайта Pro tour. Есть пример старого логотипа. Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись «Pro tour». Приоритетные цвета: темно-коричневый, разные оттенки бежевого, золотого, зеленый (можно использовать и другие цвета на ...Завершен11 лет назад
- $45
Нужен логотип для турсайта Pro tour. Есть пример старого логотипа. Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись «Pro tour». Приоритетные цвета: темно-коричневый, разные оттенки бежевого, золотого, зеленый (можно использовать и другие цвета на ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен лого для компании по выдаче микрозаймов dengivpomosh.ru Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись "Деньги в помощь" Приоритетные цвета: фиолетовый, серебристый металлик (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера).Завершен11 лет назад