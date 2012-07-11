RID3R

Михаил Киселев RID3R

 
34 годаРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Логотип для сайта чистых помещений

    $50

    Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись «PROFLINE» большими буквами, где PROF - один цветом, LINE - другим (см. прикрепленный пример). Под надписью «PROFLINE» мелким шрифтом "engineering company". Векторный графический элемент сам по ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен логотип для интернет-магазина обуви

    $50

    Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надписи «FLYSHOES» или «FLY SHOES» на выбор дизайнера. Приоритетные цвета: белый, черный, синий и его оттенки (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера). Шрифты, как и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется специалист по UMI.CMS Commerce

    $500

    Удаленная работа, общение через Skype, создание новых фильтров, натягивание шаблонов, ajax-запросы к БД. При выборе кандидата важны опыт работы с этой CMS, пунктуальность и ответственность. Более подробно задача будет поставлена при непосредственном общении, так же ...

    AjaxUMI.CMS
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Лого для сайта сварочно-монтажных и высотных работ

    $50

    Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надписи «Steel Industry» или «Стальная индустрия» или «SI» на выбор дизайнера. Приоритетные цвета: серебристый металлик, фиолетовый (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера). Шрифты, как и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип для сайта скидок, промокодов, акций

    $50

    Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надписи «Skidochka» и «info». Приоритетные цвета: белый, черный, фиолетовый (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера). Шрифты предпочтительно мягкие, нацеленные на женскую аудиторию. Надпись info можно ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип для турсайта

    $50

    Нужен логотип для турсайта Pro tour. Есть пример старого логотипа. Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись «Pro tour». Приоритетные цвета: темно-коричневый, разные оттенки бежевого, золотого, зеленый (можно использовать и другие цвета на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип для туристической компании

    $45

    Нужен логотип для турсайта Pro tour. Есть пример старого логотипа. Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись «Pro tour». Приоритетные цвета: темно-коричневый, разные оттенки бежевого, золотого, зеленый (можно использовать и другие цвета на ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен логотип для компании по выдаче микрозаймов

    $50

    Нужен лого для компании по выдаче микрозаймов dengivpomosh.ru Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись "Деньги в помощь" Приоритетные цвета: фиолетовый, серебристый металлик (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера).

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
CyberGeek
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Лого для сайта сварочно-монтажных и высотных работ
Сотрудничеством доволен. Интересный конкурс, моментальная оплата. Крайне рекомендую!
Все сделано очень качественно. Всем советую!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип для турсайта
Работа оплачена скоро и в полном объеме. Спасибо!
Спасибо Светлане за проделанную работу! Надеюсь в дальнейшем на положительное сотрудничество.
Ответный отзыв