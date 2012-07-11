Удаленная работа, общение через Skype, создание новых фильтров, натягивание шаблонов, ajax-запросы к БД. При выборе кандидата важны опыт работы с этой CMS, пунктуальность и ответственность. Более подробно задача будет поставлена при непосредственном общении, так же ...