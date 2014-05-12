Логотип для сайта чистых помещений

# 1 — $ 50

Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись «PROFLINE» большими буквами, где PROF - один цветом, LINE - другим (см. прикрепленный пример). Под надписью «PROFLINE» мелким шрифтом "engineering company".

Векторный графический элемент сам по себе желательно сделать из 2ух букв, как на примере, т.е. "PL".

Приоритетные цвета: зеленый, темно-серый (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера).

Шрифт, как в примере. Компания специализируется на продаже и поставке конструктива для чистых помещений (для заводов и крупных предприятий).