Дизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен42 заявки340 просмотров
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Нужен дизайн логотипа и иконка на закладку браузера

домен stolstull.ru

шаблон сайта http://livedemo00.template-help.com/opencart_48916/index.php?route=common/home

логотип должен быть в общей стилистике шаблона

10 лет назад
stolstull
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
daria_niki
Дарья 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$35
2 дня
Даша умничка, все сделала в лучшем виде и очень быстро. Обязательно буду обращаться к ней еще.
Очень понравилось работать с этим проектом и в частности Олегом! Надеюсь и жду дальнейшего сотрудничества! А Вашему проекту StolStul желаю роста и процветания!
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