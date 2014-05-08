Логотип иллюзиониста с именем Александр Магу.

$80
Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок2641 просмотр
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#1$80

Необходимо разработать Логотип иллюзиониста с именем Александр Магу.

Сайт http://alexmagu.ru/

1. Фирменные цвета - 2 сиреневых с сайта + 1 новый - темно желтый или золотистый, но не яркий

2. Логотип должен обязательно содержать буквосочетание МАГУ и графический символ. Или обыграйте как-то само буквосочетание МАГУ. Также возможны варианты "Александр Магу" плюс графический символ, но это более громоздко имхо.

3. Логотип должен быть простым и обязательно в тематика магии и фокусов

4.В дальнейшем нужна ч/б версия

5. Использован будет на сайте, для фото, для фирменного стиля в целом

Успехов в работе :)

10 лет назад
scorpio7
Сергей 
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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