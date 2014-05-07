Перерисовать логотип в вектор и сделать визитку

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт59 заявок371 просмотр
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Требуется лого перерисовать в векторе и нарисовать визитку.

Макет скину в личку.

10 лет назад
Timur_ysupov
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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