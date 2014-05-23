Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок280 просмотров
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Нужно нарисовать логотип для сайта кузницы. Название - "Кузня Вакулы". Особых требований нет, в логотипе должно присутствовать название и понятна тематика.

Просьба в заявках сразу указывать стоимость. Оплата на карту через приват24.

Логотип для сайта
10 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Рекомендую Станислава как отличного исполнителя. Всегда на связи и отвечает на письма в любое время дня и ночи. Со всей ответственностью относится к взятым на себя обязательствам, в отличии от других фрилансеров, которые могут просто отказаться от работы при возникновении сложностей. При этом очень демократичные цены не в ущерб качеству. Спасибо за сотрудничество!
Сергей - приятный в работе и общении заказчик. Постановка задачи и подход к сотрудничеству - деловой и правильный. Сотрудничеством доволен! Рекомендую
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