Логотип для караоке бара

$149
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок2446 просмотров
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#1$149

Шаблон будет использоваться - http://karaoke.art-apple.net/ Вместо девушки и стекол возможно будет что-то другое, так что не привязывайтесь.

Пожелания заказчика:

Варианты лого нужны в хроме или стали пример который нравится - http://art-apple.net/royal.jpg

Шрифт из примера тоже нравится.

Название и подпись, такие варианты:

ROYAL ARBAT

Караоке-клуб

ROYAL ARBAT

karaoke&night bar

ROYAL ARBAT

karaoke club & night bar

10 лет назад
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-1)
Победитель конкурса
pikabu
Анна 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оплата в срок, за что спасибо. Очень приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Заявки фрилансеров
pikabu
Анна 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
#1
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