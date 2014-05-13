Логотип для караоке бара

# 1 — $ 149

Шаблон будет использоваться - http://karaoke.art-apple.net/ Вместо девушки и стекол возможно будет что-то другое, так что не привязывайтесь.

Пожелания заказчика:

Варианты лого нужны в хроме или стали пример который нравится - http://art-apple.net/royal.jpg

Шрифт из примера тоже нравится.

Название и подпись, такие варианты:

ROYAL ARBAT

Караоке-клуб

ROYAL ARBAT

karaoke&night bar

ROYAL ARBAT

karaoke club & night bar