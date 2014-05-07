Логотип автомобильного сайта

Здравствуйте! Нужно разработать логотип для некоммерческой организации "Созидание" Основное направление: работа с молодежью. Как отразить смысл я точно не знаю, напишу, как, я это вижу: занять подростков, организовать их досуг, помощь детским домам и т.п. Наш регион: Сибирь, Кемеровская ...