Логотип для каталога

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка111 просмотров
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Нужен логотип из трех частей: название сайта, слоган, значек. Цвета, расположение укажу при переписке.

10 лет назад
Uatours
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$45
1 день
Спасибо за работу. Задание выполнено раньше срока, все пожелания по логотипу учтены. Первый вариант логотипа понравился сразу. Спасибо!
Спасибо Вадиму за интересный проект. Как заказчика могу охарактеризовать исключительно с положительной стороны. Буду рада сотрудничеству в будущем, обращайтесь. Мои искренние рекомендации!
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