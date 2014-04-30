Логотип для сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок268 просмотров
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Нужен создать логотип со всем пакетом для иллюстрация/

Тема - интернет -магазин продажи дизайнаинтерьеров в режиме он лайн

Доменное имя сайта E-room.ru - обязательно должно быть включено в логотип

цветовая гамма логотипа оранжево-серая/ Вот пример сайта- который будет установлен под домен http://www.templatemonster.com/demo/46806.html

Стиль лого - минимальзм и символизм

Логотип для сайта
10 лет назад
djoanst
Юлия 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
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