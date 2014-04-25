Срочно создать логотип для магазина мототехники

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок1761 просмотр
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#1$50

Срочно создать логотип и придумать название для логотипа магазина мототехники. Никаких специальных требований и пожеланий нет - полный полет творчества и фантазии. Но надо очень срочно! Логотип будет использоваться на сайте и как эмблема на спецодежде.

10 лет назад
Aksheril
Ирина 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Победитель конкурса
Draft_Matic
Сергей 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Draft_Matic
Сергей 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
#1
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