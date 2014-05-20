Логотип - редизайн

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок3365 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100

Привет всем!

Группа компаний "Корона-лифт" нуждается в логотипе. Старая версия в прикреплении. Наш сайт - http://www.koronalift.ru/. Сейчас делаем редизайн, чтобы сайт выглядел хорошо. Помните - ваша работа будет стоять на сайте одной из лучших компаний в сфере грузоподъемного оборудования по всей России.

На лого должна остаться корона и надпись - "Группа компаний Корона-лифт". Все остальное убираем. Нужно подготовить 2 версии - для светлого и темного фона. Логотип нужен в векторе. На короне можно убрать часть деталей, сделать ее в стиле флат, или еще как-то обыграть. В итоге элементы, которые будут на логотипе известны уже сейчас. С вас только хорошо их обыграть.

Нам нравится официальный стиль как тут - https://static.tcsbank.ru/dist/images/blocks/header/tcs-logo.png

Будем рады увидеть ваши работы. За достойную работу обещаем дополнительное вознаграждение!

10 лет назад
colseo
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
10 лет назад
#1
победитель конкурса. Работа лучшая, из 25 представленных)
Сергей - отличный компетентный заказчик и просто приятный в общении человек! Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
10 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Лого для сайта про волосы и уход за ними

    $15

    Тематика сайта: уход за волосами В данный момент его «шапка» (верхняя часть) выглядит так: http://i.imgur.com/e9e78nU.png Между верхней серой планкой и горизонтальным меню — слевой стороны должен располагаться логотип (+ вписанное название). Вот образец как это смотрится на другом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Свадебный логотип. Срочно.

    $70

    Необходимо разработать: 1) Логотип к свадьбе. Имена молодоженов : Александр и Мария. (Вариации: Саша и Маша). Цветовые предпочтения: Айвори (как основа), Сиреневый и светло фиолетовый в элементах. Стиль: Рассматриваем вариации - Один более классический , романтический вариант. - Другой - позитивный, ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать логотип для сайта

    Разработать логотип для сайта qaqi.net Сайт представляет собой отзывы о интернет магазинах с проведением "контрольных закупок". Идея должна быть такова: 2 буквы "q" в логите должны быть глазами - якобы следит за магазинами, вычисляя мошенников.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотипы для фаст-фуда

    $25

    Нужно создать 2 логотипа для торг. марок фаст-фуда: 1. "Mario Sandvish" - торг. марка горячих бутербродов-гриль с различной начинкой. 2. "Buritto Grill" - торг. марка буритто-гриль (похожа на шаурму, только разогревается на контактном прижимном гриле). Логотипы должны ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Из растра в вектор

    Нужно сделать изображение в векторе, чтобы можно было открыть его в AI. Оранжевый цвет - это фон на отдельном слое. При изменении цвета фона он должен меняться сразу под всем изображением. Все линии прямые, углы не скругленные. Сразу ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен логотип

    $50

    Нужен логотип пожелания во вложении Моментальная постоплата ЯД, Сбер, ВМ, Киви Студии не рассматриваются

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для социального портала о Материнском Кап.

    $100

    Здравствуйте! Необходимо разработать современный запоминающийся лого для социального портала о Материнском капитале. Во вложении макет (Это не конечная версия, но для нее уже можно разрабатывать логотип) В работах желательно 2 варианта один обычный + вариант с размещением на ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад