Логотип - редизайн

Здравствуйте! Требуется срочно нарисовать логотип для отеля. Все просто, дизайн в стиле класицизма, бароко. Название Отель "Романов", работу нужно сделать сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем!
Группа компаний "Корона-лифт" нуждается в логотипе. Старая версия в прикреплении. Наш сайт - http://www.koronalift.ru/. Сейчас делаем редизайн, чтобы сайт выглядел хорошо. Помните - ваша работа будет стоять на сайте одной из лучших компаний в сфере грузоподъемного оборудования по всей России.
На лого должна остаться корона и надпись - "Группа компаний Корона-лифт". Все остальное убираем. Нужно подготовить 2 версии - для светлого и темного фона. Логотип нужен в векторе. На короне можно убрать часть деталей, сделать ее в стиле флат, или еще как-то обыграть. В итоге элементы, которые будут на логотипе известны уже сейчас. С вас только хорошо их обыграть.
Нам нравится официальный стиль как тут - https://static.tcsbank.ru/dist/images/blocks/header/tcs-logo.png
Будем рады увидеть ваши работы. За достойную работу обещаем дополнительное вознаграждение!
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