Логотип - редизайн

# 1 — $ 100

Привет всем!

Группа компаний "Корона-лифт" нуждается в логотипе. Старая версия в прикреплении. Наш сайт - http://www.koronalift.ru/. Сейчас делаем редизайн, чтобы сайт выглядел хорошо. Помните - ваша работа будет стоять на сайте одной из лучших компаний в сфере грузоподъемного оборудования по всей России.

На лого должна остаться корона и надпись - "Группа компаний Корона-лифт". Все остальное убираем. Нужно подготовить 2 версии - для светлого и темного фона. Логотип нужен в векторе. На короне можно убрать часть деталей, сделать ее в стиле флат, или еще как-то обыграть. В итоге элементы, которые будут на логотипе известны уже сейчас. С вас только хорошо их обыграть.

Нам нравится официальный стиль как тут - https://static.tcsbank.ru/dist/images/blocks/header/tcs-logo.png

Будем рады увидеть ваши работы. За достойную работу обещаем дополнительное вознаграждение!