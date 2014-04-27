Свадебный логотип. Срочно.

Требуется придумать и нарисовать логотип компании, состоящий из названия "СТРОЙПРОЕКТ". Укажите стоимость за проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать:
1) Логотип к свадьбе.
Имена молодоженов : Александр и Мария. (Вариации: Саша и Маша).
Цветовые предпочтения: Айвори (как основа), Сиреневый и светло фиолетовый в элементах.
Стиль:
Рассматриваем вариации
- Один более классический , романтический вариант.
- Другой - позитивный, забавный.
2) Пресс волл с использованием этого логотипа
На пресс волле должен быть логотип и дата свадьбы.
Предпочтение заявкам с готовыми предложениями (можно в лоу-резах, главное чтобы идея понятна была) по конкретному заданию, чтобы мы могли оперативно выбрать.
Вариант оплаты на выбор исполнителя.
Задание актуально до 27.04.2014.
Во вложении:
- "Коробочка" - просто пример классического свадебного лого, который нравиться. (Можно в таком же духе но с другой формой).
- "Карточка на стол" - конкретный пример - такие карточки используются в оформлении свадьбы (включая узор), но в цветах айвори в основе и сиреневые/фиолетовые ленточки и др.элементы. Можно опираться на этот вариант.
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