Свадебный логотип. Срочно.

Необходимо разработать:

1) Логотип к свадьбе.

Имена молодоженов : Александр и Мария. (Вариации: Саша и Маша).

Цветовые предпочтения: Айвори (как основа), Сиреневый и светло фиолетовый в элементах.

Стиль:

Рассматриваем вариации

- Один более классический , романтический вариант.

- Другой - позитивный, забавный.

2) Пресс волл с использованием этого логотипа

На пресс волле должен быть логотип и дата свадьбы.

Предпочтение заявкам с готовыми предложениями (можно в лоу-резах, главное чтобы идея понятна была) по конкретному заданию, чтобы мы могли оперативно выбрать.

Вариант оплаты на выбор исполнителя.

Задание актуально до 27.04.2014.

Во вложении:

- "Коробочка" - просто пример классического свадебного лого, который нравиться. (Можно в таком же духе но с другой формой).

- "Карточка на стол" - конкретный пример - такие карточки используются в оформлении свадьбы (включая узор), но в цветах айвори в основе и сиреневые/фиолетовые ленточки и др.элементы. Можно опираться на этот вариант.