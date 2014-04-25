Из растра в вектор

Нужно сделать изображение в векторе, чтобы можно было открыть его в AI.

Оранжевый цвет - это фон на отдельном слое. При изменении цвета фона он должен меняться сразу под всем изображением.

Все линии прямые, углы не скругленные.

Сразу отмечу, трассировка не дает нормального результата, нужно подправлять.

Ссылка на растровый файл:

https://www.dropbox.com/s/oi47g4zieoge4e5/img.png