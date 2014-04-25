Из растра в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок193 просмотра
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Нужно сделать изображение в векторе, чтобы можно было открыть его в AI.

Оранжевый цвет - это фон на отдельном слое. При изменении цвета фона он должен меняться сразу под всем изображением.

Все линии прямые, углы не скругленные.

Сразу отмечу, трассировка не дает нормального результата, нужно подправлять.

Ссылка на растровый файл:

https://www.dropbox.com/s/oi47g4zieoge4e5/img.png

10 лет назад
artemluzin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$2
1 день
Александр сработал быстро и качественно.
Буду рад в дальнейшем сотрудничестве, спасибо!
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