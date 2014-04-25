Из растра в вектор

Здравствуйте уважаемы фрилансеры! Необходимо нарисовать логотип, который будет использоваться на сайте, оборудовании, упаковке и многом другом Полное название торговой марки CoVi Security Почитать про данную марку http://www.forter.com.ua/covi-security/ На основе логотипа необходимо сделать макет для инструкции, в которой должна быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать изображение в векторе, чтобы можно было открыть его в AI.
Оранжевый цвет - это фон на отдельном слое. При изменении цвета фона он должен меняться сразу под всем изображением.
Все линии прямые, углы не скругленные.
Сразу отмечу, трассировка не дает нормального результата, нужно подправлять.
Ссылка на растровый файл:
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