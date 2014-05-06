Разработка логотипа для сайта

Нужно обновить логотип, сделать современным и внести жизнь. Будет использоваться на сайте, в полиграфии и остальном. Текстовка для лого: Нижневартовск, МУАОУДОД «ДЮСШ». Ссылка на сайт для информации _http://маоудоддюсш-нв.рф Лого в приложении. Будут вопросы пишите. На все отвечу.