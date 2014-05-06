Разработка логотипа для сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать логотип для сайта http://komokon.by/

Кандидаты без портфолио не рассматриваются

Цена вопроса при обсуждении, не более 51$.

10 лет назад
Konstantin_by
Константин 
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$50
5 дней
Спасибо за сотрудничество.
не первый раз сотрудничаем. никаких проблем. рекомендую
  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа для ТМ

    $50

    Здравствуйте уважаемы фрилансеры! Необходимо нарисовать логотип, который будет использоваться на сайте, оборудовании, упаковке и многом другом Полное название торговой марки CoVi Security Почитать про данную марку http://www.forter.com.ua/covi-security/ На основе логотипа необходимо сделать макет для инструкции, в которой должна быть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для доски объявлений

    $70

    Требуется придумать логотип для сайта доски объявлений. Название доски - Кабалан Домен сайта - kabalan.ru В логотипе обязательно должен быть изображен медведь, либо медвежья морда, либо медвежья лапа, т.е. медведь - это ключевой элемент логотипа. Также должна присутствовать любая ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для бренда Emmabags

    $50

    Компания занимается произодством Сумок, Клатчей, Кошельков ... Вот сайт для вдохновения Emmabags.by. Продукт ориентирован на модных молодых девушек.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для фирмы, торгующей мясными продуктами

    $50

    Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся продажей мяса и мясных продуктов. Название компании/фирмы Galas eksperts ( на русском в переводе - Эксперт по мясу ) Отдельные пожелания: не использовать красный и чёрный цвета как основные, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для сайта

    $50

    Есть дизайн сайта, см. приложение. Нужно сделать логотип под него. Тематика кулинария. Не хочется видеть банальности: поварской колпак, ложку, вилку итп. Домен webrecipes.ru Представляем себе его как знак + надпись webrecipes.ru Логотип должен быть в цвете, черно белый + вариант ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обновить логотип

    $10

    Нужно обновить логотип, сделать современным и внести жизнь. Будет использоваться на сайте, в полиграфии и остальном. Текстовка для лого: Нижневартовск, МУАОУДОД «ДЮСШ». Ссылка на сайт для информации _http://маоудоддюсш-нв.рф Лого в приложении. Будут вопросы пишите. На все отвечу.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад