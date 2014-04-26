Создание лого

Требуется придумать логотип для сайта доски объявлений. Название доски - Кабалан Домен сайта - kabalan.ru В логотипе обязательно должен быть изображен медведь, либо медвежья морда, либо медвежья лапа, т.е. медведь - это ключевой элемент логотипа. Также должна присутствовать любая ...
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Для сайта с документальными фильмами требуется создать лого
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