Разработка логотипа для рекламного производства

$120
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка109 просмотров
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Работа по разработке логотипа рекламно-производственной компании.

10 лет назад
dmitrievee
Евгений 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
18 дней назад
10 лет назад
$120
2 дня
Прекрасная работа!
Евгений, благодарю за отличное сотрудничество!
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