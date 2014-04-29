Хороший логотип для сервиса по заработку в Сети

Добрый день. Необходимо разработать логотип для добавления его на изображения 512х512 андроид-приложений (файл "Пример использования"). Приложен старый логотип. Он во всем устраивает, но по техническим причинам мы его больше не можем использовать. На логотипе также ...
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.
Необходимо разработать логотип для Интернет-Сервиса. Данный сервис объединяет людей, которые желают зарабатывать в Интернете.
Отличительная черта сервиса — очень щедрая и доходная партнерская программа, которая будет позволять пользователям зарабатывать серьезные деньги на привлечении других пользователей.
Название интернет-портала: AmbitionLab.ru
Пожелания:
- Логотип должен быть выполнен в выдержанных цветах, не режущих глаз, потому что на основе выбранной цветовой гаммы будет разработана цветовая гамма всего сайта.
- Логотип, в идеале, должен вызывать надежность и доходность данного сервиса.
- Допускаем возможность использования как логотипа — просто название данного сайта, сделанное красивым, интересным шрифтом.
Логотип + название сайта будет использоваться как в логотипе самого сайта, так и на вывесках, баннерах, корпоративной одежде.
С победителями конкурса спланируем дальнейшее сотрудничество…
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