Хороший логотип для сервиса по заработку в Сети

$65
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок1721 просмотр
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#1$50
#2$10
#3$5

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо разработать логотип для Интернет-Сервиса. Данный сервис объединяет людей, которые желают зарабатывать в Интернете.

Отличительная черта сервиса — очень щедрая и доходная партнерская программа, которая будет позволять пользователям зарабатывать серьезные деньги на привлечении других пользователей.

Название интернет-портала: AmbitionLab.ru

Пожелания:

- Логотип должен быть выполнен в выдержанных цветах, не режущих глаз, потому что на основе выбранной цветовой гаммы будет разработана цветовая гамма всего сайта.

- Логотип, в идеале, должен вызывать надежность и доходность данного сервиса.

- Допускаем возможность использования как логотипа — просто название данного сайта, сделанное красивым, интересным шрифтом.

Логотип + название сайта будет использоваться как в логотипе самого сайта, так и на вывесках, баннерах, корпоративной одежде.

С победителями конкурса спланируем дальнейшее сотрудничество…

10 лет назад
torest777
Владимир 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
10 лет назад
#2
Спасибо большое, Ольга, за качественную работу! :)
все хорошо))
chas89
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#3
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#1
Спасибо Елене за прекрасные логотипы. Работать с Еленой одно удовольствие: оперативные ответы, креативные решения, коммуникабельность и вежливость. Рекомендую-рекомендую-рекомендую. Хотите заказать логотип или дизайн? Даже не раздумывайте. Ответ очевиден!
Спасибо Владимиру за высокую оценку моей конкурсной работы. Как заказчика могу охарактеризовать исключительно с положительной стороны: вежливое общение, оплата без задержек. Буду рада сотрудничеству в будущем. Мои рекомендации!
Заявки фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
10 лет назад
#2
ТОП-10
Логотипы и Знаки
chas89
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#3
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#1
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