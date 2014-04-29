Хороший логотип для сервиса по заработку в Сети

# 1 — $ 50 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо разработать логотип для Интернет-Сервиса. Данный сервис объединяет людей, которые желают зарабатывать в Интернете.

Отличительная черта сервиса — очень щедрая и доходная партнерская программа, которая будет позволять пользователям зарабатывать серьезные деньги на привлечении других пользователей.

Название интернет-портала: AmbitionLab.ru

Пожелания:

- Логотип должен быть выполнен в выдержанных цветах, не режущих глаз, потому что на основе выбранной цветовой гаммы будет разработана цветовая гамма всего сайта.

- Логотип, в идеале, должен вызывать надежность и доходность данного сервиса.

- Допускаем возможность использования как логотипа — просто название данного сайта, сделанное красивым, интересным шрифтом.

Логотип + название сайта будет использоваться как в логотипе самого сайта, так и на вывесках, баннерах, корпоративной одежде.

С победителями конкурса спланируем дальнейшее сотрудничество…