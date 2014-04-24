Логотип для магазина свежего мяса

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок152 просмотра
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Требуется логотип для оффлайн мясного магазина. Название - "Лавка мясника". В заявках указывайте пожалуйста срок и цену.

10 лет назад
tolik1111
Анатолий 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$40
3 дня
Отличная работа. Все правки внесены быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный в общении заказчик, грамотный подход к работе, понятные комментарии и пожелания, оплата и утверждение очень оперативно! Рекомендую к сотрудничеству
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