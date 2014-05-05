Логотип для сайта Изучаем 1С

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок1847 просмотров
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#1$50

Для сайта http://learning1c.ru/ нужно разработать привлекательный логотип, соответствующий тематике сайта, т.е. изучению программы 1С. Размер должен быть 150х50 px и по оформлению гармонично вписываться в текущий дизайн сайта.

Логотип должен состоять из собственно наименования сайта - "Изучаем 1С" и возможно каких-то графических элементов. Пока интересными видятся варианты гербового плана или с использованием персонажа. Но вы можете предлагать что-то свое. Главное, чтобы логотип четко ассоциировался с обучением 1С.

Кроме этого нельзя использовать логотип или другие товарные знаки фирмы 1С.

Логотип для сайта
10 лет назад
jarik31
Юрий 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
bergun
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
#1
Евгений победил в конкурсе несмотря на то, что представил свою работу практически перед самым завершением. Выполненный им логотип наиболее гармонично вписался в дизайн. Некоторые штрихи были доработаны уже после завершения конкурса и весьма оперативно. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Юрий выбрал меня победителем в конкурсе, но был ряд дельных замечаний по моей работе. Их мы устранили буквально в течение получаса. Оплату Юрий произвел незамедлительно. Я доволен сотрудничеством и рекомендую заказчика.
Заявки фрилансеров
bergun
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
#1
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