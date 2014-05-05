Логотип для сайта Изучаем 1С

# 1 — $ 50

Для сайта http://learning1c.ru/ нужно разработать привлекательный логотип, соответствующий тематике сайта, т.е. изучению программы 1С. Размер должен быть 150х50 px и по оформлению гармонично вписываться в текущий дизайн сайта.

Логотип должен состоять из собственно наименования сайта - "Изучаем 1С" и возможно каких-то графических элементов. Пока интересными видятся варианты гербового плана или с использованием персонажа. Но вы можете предлагать что-то свое. Главное, чтобы логотип четко ассоциировался с обучением 1С.

Кроме этого нельзя использовать логотип или другие товарные знаки фирмы 1С.