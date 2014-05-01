Логотип для сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок2180 просмотров
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#1$50

Необходимо создать логотип для сайта интернет-магазина.

Специфика : товары для здоровья, ортопедические товары (в основном обувь для детей).

Предлагайте варианты.

Заранее спасибо!

Логотип для сайта
10 лет назад
B3AKA3E
Андрей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
zuvaari
Елена 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#1
У Елены творческий подход, креативное мышление ! Учитывает все пожелания заказчика и предлагает варианты. Рекомендую !
Андрей очень вежливый и серьёзный заказчик. Работа велась корректно и грамотно. Было очень приятно с ним работать!
Заявки фрилансеров
zuvaari
Елена 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#1
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