Необходимо разработать лого для частной компании. Тематика - космос. Пожелания - строго, красиво. В остальном все на вашу фанатзию. В приложенном файле отправляю все остальные требования и пожелания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо перерисовать логотип http://aviatickets.by/wp-content/themes/twentyeleven/images/logo-aviatickets.png в векторную графику, белый на прозрачном фоне
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