Создание логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок275 просмотров
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Создание логотипа и фирменного бланка компании, производящей бетон. Представить в течение 2-х дней три варианта логотипа и фирменного бланка для определения более подходящего из них, внесения определенных изменений и утверждения на следующий день.

10 лет назад
Asanboss
Асан 
37 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
10 лет назад
$11
1 день
Оценка 5! Респект за Лого и Фирменный бланк. Необходимое учтено: мое ТЗ = результат, заявленное время = точный срок, понимание +.
Приятно было работать с Асаном, оплата вовремя, чёткое ТЗ. вообщем всё отлично.
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