Логотип по нарисованному эскизу

Нужно сделать логотип по готовому эскизу

цвета домиков-забеленные или засеренные.

это связано с стилистикой шаблона.

все размеры, толщину. линий можно или соблюсти или улучшить.

цвет линий серый тоже(на домиках), а назв-ях- предлагайте.

Подпись должна быть- Все о новостройках. Помощь в выборе.

Окна и двери должны быть как на рисунке, т.е. параллельно стенам.

Размер букв по высоте должен быть одинаковый. Слово houme написано неправильно, должно быть home.

Жду Ваших предложений.