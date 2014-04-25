Логотип по нарисованному эскизу

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок362 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать логотип по готовому эскизу

цвета домиков-забеленные или засеренные.

это связано с стилистикой шаблона.

все размеры, толщину. линий можно или соблюсти или улучшить.

цвет линий серый тоже(на домиках), а назв-ях- предлагайте.

Подпись должна быть- Все о новостройках. Помощь в выборе.

Окна и двери должны быть как на рисунке, т.е. параллельно стенам.

Размер букв по высоте должен быть одинаковый. Слово houme написано неправильно, должно быть home.

Жду Ваших предложений.

10 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
S-Designs
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все сделано хорошо, хотя и с небольшими замечаниями.
Все нормально. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Создание логотипа

    $50

    Создание логотипа и фирменного бланка компании, производящей бетон. Представить в течение 2-х дней три варианта логотипа и фирменного бланка для определения более подходящего из них, внесения определенных изменений и утверждения на следующий день.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка логотипа - необычная тематика

    $50

    Необходимо разработать лого для частной компании. Тематика - космос. Пожелания - строго, красиво. В остальном все на вашу фанатзию. В приложенном файле отправляю все остальные требования и пожелания.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен логотип для сайта по продаже авто (автохаус)

    Доброго времени суток. Нужен логотип для автохауса. АнВиАнКарс название юр лица. на логотипе можно сократить до AVA Cars. нужен будет маленький лого для сайта объявлений, его размер 90*67 пример в приложении. Приоритеты скорость исполнения и цена.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать лого

    Требуется сделать все лого в одном стиле. См. приложение. Важно сделать все в стиле сайта. Адрес сайта http://www.help-shopping.com/index.php

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать лого

    $60

    Нужен логотип для инвестиционной компании. Знак логотипа должен ассоциироваться с гидом, т.к. первое слово в названии компании в переводе с фр. guidant на англ. означ. guiding(путеводный) . Я думаю как вариант это может быть компас. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад