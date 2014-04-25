Логотип по нарисованному эскизу

Создание логотипа и фирменного бланка компании, производящей бетон. Представить в течение 2-х дней три варианта логотипа и фирменного бланка для определения более подходящего из них, внесения определенных изменений и утверждения на следующий день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать логотип по готовому эскизу
цвета домиков-забеленные или засеренные.
это связано с стилистикой шаблона.
все размеры, толщину. линий можно или соблюсти или улучшить.
цвет линий серый тоже(на домиках), а назв-ях- предлагайте.
Подпись должна быть- Все о новостройках. Помощь в выборе.
Окна и двери должны быть как на рисунке, т.е. параллельно стенам.
Размер букв по высоте должен быть одинаковый. Слово houme написано неправильно, должно быть home.
Жду Ваших предложений.
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