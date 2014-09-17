Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка355 просмотров
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Есть почти готовый сайт -требуется разработать логотип.

Сайт- интернет магазин женской одежды,подробности и ссылку отправлю кандидатам .

Прошу предоставлять ссылку на свои работы и указывать цены.

Спасибо.

10 лет назад
zacirus
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
30 отзывов
10 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель!
Спасибо за отзывчивость и интересный опыт!
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