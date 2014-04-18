Разработка логотипа для строительной компании

Нужно сделать логотип по готовому эскизу цвета домиков-забеленные или засеренные. это связано с стилистикой шаблона. все размеры, толщину. линий можно или соблюсти или улучшить. цвет линий серый тоже(на домиках), а назв-ях- предлагайте. Подпись должна быть- ...