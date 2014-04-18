Разработка логотипа для строительной компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок272 просмотра
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Необходимо разработать логотип для сайта www.rentberry.su и www.рентберри.рф

Предпочтительные цвета синий,желтый, красный

либо желтый белый

Специфика сайта: аренда строительной техники, но также необходимо обыграть ягодку. То есть совместить строительную технику и ягоду в логотипе.

желательно в векторе.

10 лет назад
vasia_spirt
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад