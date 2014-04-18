Разработка логотипа для строительной компании

Необходимо создать логотип для сайта интернет-магазина. Специфика : товары для здоровья, ортопедические товары (в основном обувь для детей). Предлагайте варианты. Заранее спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для сайта www.rentberry.su и www.рентберри.рф
Предпочтительные цвета синий,желтый, красный
либо желтый белый
Специфика сайта: аренда строительной техники, но также необходимо обыграть ягодку. То есть совместить строительную технику и ягоду в логотипе.
желательно в векторе.
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