Логотип для сайта женских дизайнерских блокнотов

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок2259 просмотров
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#1$100

Бриф (также в формате word в приложении)

Какое слово или словосочетание будет являться логотипом?

Просто запиши

Prosto-zapishi.ru

Логотип должен быть двуязычным: русский, английский

Статусная строка, которую необходимо добавить к логотипу:

интернет-магазин

лого нужен, как с надписью «интернет-магазин», так и без нее

Исходные материалы необходимы в следующем формате: В электронном формате, пригодном для дальнейшего использования (для web сайта, полиграфии, внешней рекламы и т.п.): PSD, EPS (cdr, AI) + превью JPG

Логотип, корпоративные цвета, шрифт (подобрать из существующих, если новый то приложить шрифт)

Продукт, история, сфера деятельности (виды, ассортимент, отличительные характеристики):

Интернет-магазин небизнес дизайнерских блокнотов, ориентированных на женщин. На этапе старта продажа блокнотов типа Moleskine и LanyBook. Далее производство собственных блокнотов (на подобии Punch Studio http://www.punchstudio.com/stationery.html)

под брендом «Просто запиши»

Конкурирующие торговые марки:

Из интернет-магазинов: http://indinotes.com – близко, но другая целевая аудитория

Из производителей блокнотов: Moleskine, LanyBook, Punch Studio

Существующее или предпологаемое позиционирование:

Блокноты только для женщин, не для работы, а для души

Каналы распространения:

Он-лан продвижение: собственный интернет-магазин, женские форумы

Офф-лайн каналы распространения: салоны красоты, ярмарки хэнд-мэйд товаров, женские школы

Основные отличия от конкурентов и эмоционально психологические выгоды:

Единственный конкурент, который также создает из блокнотов культ, делает акцент на «технические» характеристики блокнотов, даже делает их обзоры (http://indinotes.com/about). «Просто запиши» будет устанавливать тесную эмоциональную связь с аудиторией за счет разделения ее интересов, будет как «подружка» давать важные рекомендации не про сам продукт, а про то, для чего он используется (женское развитие, советы молодым мамам, вкусные рецепты). Блокноты «Просто запиши» - это не просто стильный аксессуар, это друг, который всегда с собой, который приятно держать в руках, и дизайн, которого отражает характер владелицы.

Одной из «фишек» будут тематические наклейки, которые можно будет использовать для иллюстрации своих записей.

Портрет целевой аудитории:

Основная целевая аудитория: женщины 20-40 лет, использующие блокноты для ведения дневника, для записи лекций на женских курсах, для записи рецептов, молодые мамы для записи всего того, что связано с малышом (режим питания, первый зуб, первые шаги, первое слово и т.д.).

Содержание характера логотипа и фирменного знака (Функциональное, психологическое, социальное, духовное наполнение, которое должен содержать брэнд.)

Душевный, приятный, родной, милый

Доверие, открытость, сокровенное, личное, индивидуальность, персональный подход

Логотип (графический символ) должен отражать идеологию, кредо фирмы, позиционирование на рынке, характерные особенности ведения бизнеса (мощность, надежность, устойчивость, стабильность, жизнеспособность, элегантность, элитарность), иные черты:

Основная идеология: Лучшее место для ваших мыслей; мечта для ваших мыслей

Что хотелось бы использовать и чего избегать. Графические образы, которые желательно или обязательно использовать:

Не хотелось бы ассоциации с канцтоварами, ручками.

Хотелось бы кроме букв видеть в логотипе, какой-то объект (символ, персонаж и т.п.)

Логотип и фирменный стиль создаются впервые? да

Победителю будет размещен дополнительный заказ на разработку фирменного стиля:

фирменный бланк, визитка (личная и корпоративная), ручка, пакет, подарочная коробка, лента, ежедневник

Логотип для сайта
10 лет назад
pan4ik
Анна 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Победитель конкурса
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
В конкурсе участвовало несколько схожих по содержанию логотипов. Выбор пал на работу Андрея, так как его логотип был хорошо спланирован с точки зрения психологического восприятия (угол наклона, форма цветка и т.д.). После завершения конкурса оперативно были предоставлены все материалы. Рекомендую.
Интересный конкурс, четкие требования по доработке, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
#1
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