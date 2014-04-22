Специалист по направлению – создание логотипов

Добрый день!

Предлагаем сотрудничество специалистам по направлению – создание логотипов!

Мы официальная компания, и у нас есть группа vk.com/wedopiar

Сейчас, набираем лучших специалистов (главное надежных, ответственных и добросовестных).

Нам нужны люди с очень хорошим подходом, без нервов и эмоций – профессионалы.

Предполагается работать с договорами – непосредственно с клиентом, и с вами (договор как с физ. так и юр. лиц.) – для надежности.

Предлагаем сотрудничать со специалистами, у которых хорошее портфолио и высокий рейтинг.

Нужны специалисты с идеями.

Для ознакомления, прикрепил несколько документов в архиве.

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*просьба в личку не писать

** начинающих не беспокоить