Специалист по направлению – создание логотипов

Требуется создать креативный логотип для компании, предоставляющей IT-услуги. Необходимые черты: - строгий - элементы инноваций - шрифт с названием компании на латинице. Логотип будет использоваться на сайте effinn.ru и для полиграфии. На основе логотипа необходимо прорисовать favicon.ico
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Предлагаем сотрудничество специалистам по направлению – создание логотипов!
Мы официальная компания, и у нас есть группа vk.com/wedopiar
Сейчас, набираем лучших специалистов (главное надежных, ответственных и добросовестных).
Нам нужны люди с очень хорошим подходом, без нервов и эмоций – профессионалы.
Предполагается работать с договорами – непосредственно с клиентом, и с вами (договор как с физ. так и юр. лиц.) – для надежности.
Предлагаем сотрудничать со специалистами, у которых хорошее портфолио и высокий рейтинг.
Нужны специалисты с идеями.
Для ознакомления, прикрепил несколько документов в архиве.
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*просьба в личку не писать
** начинающих не беспокоить
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