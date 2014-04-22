Разработка логотипа

Требуется создать креативный логотип для компании, предоставляющей IT-услуги. Необходимые черты: - строгий - элементы инноваций - шрифт с названием компании на латинице. Логотип будет использоваться на сайте effinn.ru и для полиграфии. На основе логотипа необходимо прорисовать favicon.ico
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Необходимо разработать логотип для Проекта.
Подробности в прикрепленном файле.
Указывайте, пжта, в заявках сроки и стоимость, а также ссылки на портфолио по теме.
Спасибо
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