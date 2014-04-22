Разработка логотипа

Бриф (также в формате word в приложении) Какое слово или словосочетание будет являться логотипом? Просто запиши Prosto-zapishi.ru Логотип должен быть двуязычным: русский, английский Статусная строка, которую необходимо добавить к логотипу: интернет-магазин лого нужен, как с надписью «интернет-магазин», так и ...