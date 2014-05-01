Логотип для IT-компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок342 просмотра
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Требуется создать креативный логотип для компании, предоставляющей IT-услуги.

Необходимые черты:

- строгий

- элементы инноваций

- шрифт с названием компании на латинице.

Логотип будет использоваться на сайте effinn.ru и для полиграфии. На основе логотипа необходимо прорисовать favicon.ico

10 лет назад
effinn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Тарас сделал работу на 5. Ничего лишнего. Показывает несколько вариантов эскизов буквально сразу после словесного описания предполагаемого лого. Рекомендую.
Евгений замечательный заказчик! Не зажимает в строгие рамки, что дизайнеру очень подходит)) Был всегда на связи и работу оплатил незамедлительно! Спасибо вам за проект!)
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