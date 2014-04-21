Задача: создание логотипа консультационного агентства. Логотип должен быть уникальным. Отрасль: машиностроение, станкостроение, консультации по ВЭД.

Основной вид деятельности агенства: консультации иностранных производителей специальной строительной техники и оборудования, станкостроение по выходу на рынки России и СНГ. Поиск партнеров, сертификация, маркетинговые исследования и т.п.

Логотип должен отражать деятельность и направления агенства.

Логотип может включать в себя надписи на английском: Construction equipment, machinery engineering, agency, tools, partner

Основные цвета: желтый и черный

В логотипе могут быть понятные символы или метафоры.

Пример хорошего логотипа: http://allcran.ru

Я вроде все написал, поэтому в личку писать не стоит. Оставляйте свои заявки с ценой и сроками. Без этих данных - рассматривать не буду. Спасибо! Оплата 100: после выполнения задания и одобрения. Перед передачей векторных макетов, так что не переживайте )))