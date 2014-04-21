Требуется создать креативный логотип для компании, предоставляющей IT-услуги. Необходимые черты: - строгий - элементы инноваций - шрифт с названием компании на латинице. Логотип будет использоваться на сайте effinn.ru и для полиграфии. На основе логотипа необходимо прорисовать favicon.ico
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: создание логотипа консультационного агентства. Логотип должен быть уникальным. Отрасль: машиностроение, станкостроение, консультации по ВЭД.
Основной вид деятельности агенства: консультации иностранных производителей специальной строительной техники и оборудования, станкостроение по выходу на рынки России и СНГ. Поиск партнеров, сертификация, маркетинговые исследования и т.п.
Логотип должен отражать деятельность и направления агенства.
Логотип может включать в себя надписи на английском: Construction equipment, machinery engineering, agency, tools, partner
Основные цвета: желтый и черный
В логотипе могут быть понятные символы или метафоры.
Пример хорошего логотипа: http://allcran.ru
Я вроде все написал, поэтому в личку писать не стоит. Оставляйте свои заявки с ценой и сроками. Без этих данных - рассматривать не буду. Спасибо! Оплата 100: после выполнения задания и одобрения. Перед передачей векторных макетов, так что не переживайте )))
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