Логотип для сервиса проката игрушек

Требуется создать креативный логотип для компании, предоставляющей IT-услуги. Необходимые черты: - строгий - элементы инноваций - шрифт с названием компании на латинице. Логотип будет использоваться на сайте effinn.ru и для полиграфии. На основе логотипа необходимо прорисовать favicon.ico
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Нам необходим логотип для проектируемого сайта проката игрушек «Дай поиграть!»
1. Шаблон сайта можно посмотреть по адресу.
2. Логотип должен заменить собой надпись «ToyStore».
3. Прокат рассчитан на детей от 5 месяцев до 10 лет. Причем большая часть игрушек рассчитана на детей от 5 месяцев до 6 лет.
4. В прокате мы используем продукцию фирм Fisher–Price, PlaySkool, Vtech, Hasbro.
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