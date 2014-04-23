Логотип для сервиса проката игрушек

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка127 просмотров
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Нам необходим логотип для проектируемого сайта проката игрушек «Дай поиграть!»

1. Шаблон сайта можно посмотреть по адресу.

2. Логотип должен заменить собой надпись «ToyStore».

3. Прокат рассчитан на детей от 5 месяцев до 10 лет. Причем большая часть игрушек рассчитана на детей от 5 месяцев до 6 лет.

4. В прокате мы используем продукцию фирм Fisher–Price, PlaySkool, Vtech, Hasbro.

10 лет назад
max1313
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
29 минут назад
10 лет назад
$50
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Виктором. Все сделано качественно и профессионально, в очень короткие сроки.
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Максимом!
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