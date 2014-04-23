Разработка логотипа компании

# 1 — $ 70

Всем доброго дня!

Бриф прикрепил

название логотипа Smart

Регистр букв в названии (как писать все большими, все маленькими, с заглавной буквы) не задан жестко, это вам виднее, зависит от вариантов.

Если будут вопросы по брифу пишите в ЛС

Удачи!