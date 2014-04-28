Разработка логотипа

Добрый день. Необходимо разработать логотип для добавления его на изображения 512х512 андроид-приложений (файл "Пример использования"). Приложен старый логотип. Он во всем устраивает, но по техническим причинам мы его больше не можем использовать. На логотипе также должны быть буквы МК, уровень сложности такой же. Цветовую гамму можно также взять такую же.

Прошу сразу указывать сумму работы.

Спасибо за внимание.