Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок253 просмотра
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Добрый день. Необходимо разработать логотип для добавления его на изображения 512х512 андроид-приложений (файл "Пример использования"). Приложен старый логотип. Он во всем устраивает, но по техническим причинам мы его больше не можем использовать. На логотипе также должны быть буквы МК, уровень сложности такой же. Цветовую гамму можно также взять такую же.

Прошу сразу указывать сумму работы.

Спасибо за внимание.

10 лет назад
revfytd
39 летУкраина
15 лет в сервисе
онлайн
Выбранный исполнитель
BAPBAPA777
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Отличный исполнитель. Понимает с полуслова, работает быстро и качественно. Всем рекомендую.
От сотрудничества только положительные эмоции. Заказчик дал точное ТЗ, не придирчив, быстро оплачивает работу и приятен в общении. Рекомендую.
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