revfytd

Сергей Куманев revfytd

 
39 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
час назад
Разработка андроид-приложений любой сложности.

Занимаюсь полной разработкой мобильных проектов "под ключ" на платформу Android:

- разработка документации;

- разработка интерфейса;

- разработка дизайна;

- разработка и адаптация приложений под любые экраны и устройства (смартфоны, планшеты);

- разработка серверной части проекта;

- сопровождение проекта.

Android
Портфолио
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Отзывы заказчиков
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Перехватить HTTP-пакеты на платформе Android
Всё супер! Спасибо.
Все отлично.
Ответный отзыв
timp
Тим 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Приложение - статейник для Android
Практически готовый у Сергея продукт был под мои задачи, сделка прошла быстро и безпроблемно.
Всем рекомендую.
Ответный отзыв
medinet
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Парсер под Android
Хоть я и не совсем подробно описал ТЗ, но Сергей понял меня что называется - с полуслова. Выполнил все раньше оговоренных сроков. Приложение уже вовсю работает. Искренне рекомендую!
Отличный заказчик. С ним работать легко и комфортно. Четко знает чего хочет. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$600
10 баллов
12 лет назад
Создание приложения под Андроид
Я всем хотел бы рекомендовать Сергея как отличного программиста и приятного исполнителя. В последнее время такие люди крайне редки - на всех стадиях процесса Сергей проявлял большую заинтересованность в результате работы. Сроки выдержаны идеально. Качество на высоте. Проект выполнен по высшему разряду.
Отличный заказчик. Умеет четко объяснять и внимательно слушать. Работать с ним просто, удобно и комфортно на всех этапах разработки.
Ответный отзыв
Мобильные приложения
3 отзыва
$15/час
от $15от 1 часа
#39
Разработка игр
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
#140