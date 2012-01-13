Разработка андроид-приложений любой сложности.
Занимаюсь полной разработкой мобильных проектов "под ключ" на платформу Android:
- разработка документации;
- разработка интерфейса;
- разработка дизайна;
- разработка и адаптация приложений под любые экраны и устройства (смартфоны, планшеты);
- разработка серверной части проекта;
- сопровождение проекта.
Портфолио
- Приложение для фиксации нефтяных проб2 просмотра
- Приложение "Моя скидка"1 просмотр
- Электронный учебникнет просмотров
- Сборник мобильных журналов "Мобильный киоск"нет просмотров
- Памятка для автовладельцевнет просмотров
- Игра GlassBallнет просмотров
- Игра "Word Cards Search"нет просмотров
- Приложение "Сафари"нет просмотров
- Игра "Word Cards"нет просмотров
- Приложение для сайта wheretotravelnext.comнет просмотров
- Электронный гиднет просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Всё супер! Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично.
$150
10 баллов
9 лет назад
Практически готовый у Сергея продукт был под мои задачи, сделка прошла быстро и безпроблемно.
Ответный отзыв
Всем рекомендую.
$50
10 баллов
10 лет назад
Хоть я и не совсем подробно описал ТЗ, но Сергей понял меня что называется - с полуслова. Выполнил все раньше оговоренных сроков. Приложение уже вовсю работает. Искренне рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. С ним работать легко и комфортно. Четко знает чего хочет. Всем рекомендую.
$600
10 баллов
12 лет назад
Я всем хотел бы рекомендовать Сергея как отличного программиста и приятного исполнителя. В последнее время такие люди крайне редки - на всех стадиях процесса Сергей проявлял большую заинтересованность в результате работы. Сроки выдержаны идеально. Качество на высоте. Проект выполнен по высшему разряду.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Умеет четко объяснять и внимательно слушать. Работать с ним просто, удобно и комфортно на всех этапах разработки.
Мобильные приложения
3 отзыва
$15/час
от $15от 1 часа
#39
Разработка игр
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
#140