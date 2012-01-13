Я всем хотел бы рекомендовать Сергея как отличного программиста и приятного исполнителя. В последнее время такие люди крайне редки - на всех стадиях процесса Сергей проявлял большую заинтересованность в результате работы. Сроки выдержаны идеально. Качество на высоте. Проект выполнен по высшему разряду.