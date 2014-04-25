Есть дизайн сайта, см. приложение. Нужно сделать логотип под него. Тематика кулинария. Не хочется видеть банальности: поварской колпак, ложку, вилку итп. Домен webrecipes.ru Представляем себе его как знак + надпись webrecipes.ru Логотип должен быть в цвете, черно белый + вариант ...
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Нужен логотип для интернет магазина, продающего крепеж, электрику и электроинструмент.
Магазин называется Amberd - это старая крепость в Армении.
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