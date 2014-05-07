Логотип для сайта

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Необходимо разработать логотип для Интернет-Сервиса. Данный сервис объединяет людей, которые желают зарабатывать в Интернете. Отличительная черта сервиса — очень щедрая и доходная партнерская программа, которая будет позволять пользователям зарабатывать серьезные деньги на привлечении других ...
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Есть дизайн сайта, см. приложение.
Нужно сделать логотип под него. Тематика кулинария.
Не хочется видеть банальности: поварской колпак, ложку, вилку итп.
Домен webrecipes.ru
Представляем себе его как знак + надпись webrecipes.ru
Логотип должен быть в цвете, черно белый + вариант для футера в белом цвете.
Форматы: для сайта + кривые.
Может использоваться как только знак, так и знак с надписью.
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