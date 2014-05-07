Логотип для сайта

# 1 — $ 50

Есть дизайн сайта, см. приложение.

Нужно сделать логотип под него. Тематика кулинария.

Не хочется видеть банальности: поварской колпак, ложку, вилку итп.

Домен webrecipes.ru

Представляем себе его как знак + надпись webrecipes.ru

Логотип должен быть в цвете, черно белый + вариант для футера в белом цвете.

Форматы: для сайта + кривые.

Может использоваться как только знак, так и знак с надписью.