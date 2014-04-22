Логотип для бренда Emmabags

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки215 просмотров
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Компания занимается произодством Сумок, Клатчей, Кошельков ...

Вот сайт для вдохновения Emmabags.by. Продукт ориентирован на модных молодых девушек.

10 лет назад
sajta
Павел 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
15 минут назад
10 лет назад
$50
4 дня
Лучший дизайнер логотипов ноября
ТОП-5
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