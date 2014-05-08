sajta

Павел sajta

 
36 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей