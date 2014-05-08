Необходима написать плагин платежной системы http://webpay.by для сайта на wordpress. Нужные данные и тестовая среда будет предоставлена.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Необходима написать плагин платежной системы http://webpay.by для сайта на wordpress. Нужные данные и тестовая среда будет предоставлена.
Необходима внутренняя оптимизация сайта Emmabags.by
Компания занимается произодством Сумок, Клатчей, Кошельков ... Вот сайт для вдохновения Emmabags.by. Продукт ориентирован на модных молодых девушек.