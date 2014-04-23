Система биллинга (плагин Wordpress)

Есть крупный постоянный проект на Symfony. По нему есть постоянная загрузка. Нужен кодер со хорошим знанием Symfony. Оплата — WMZ, unistream Требования к исполнителю: 1. Ответственность. Пропадание на пару дней или совсем, «спрыгивание» с проекта или отговорки — не ...