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Скрипт автоматизации личных папок пользователей на файловом сервере.
"Организовать автоматическое назначение прав доступа на личные папки пользователей на \\office\files, группировку папок пользователей по отделам,
реализовать автоматическое перемещение папок пользователей в связи с переходом из отдела в отдел (скрипт vbs).
1 Доступ в папку и на подпапки и файлы в ней д.б. у этого пользователя (на запись) и у сотрудников его отдела (на чтение).
2 Внутри каждой папки пользователя д.б. папка _личная с доступом только у этого пользователя (у остальных пользователей доступа нет)
3 Группа FS_Полный_Доступ и система должны иметь доступ ко всему, в т.ч. к личным папкам
4 При создании сотрудника в домене (подразделение Пользователи), его папка должна создаваться автоматически
5 При переходе сотрудника из отдела в отдел, права доступа изменяются сами
6 Все изменения прав доступа на файлы/подпапки, установленные вручную, должны сбрасываться (д.б. только наследование от родительских папок пользователя и личной)
7 При увольнении (блокировки) сотрудника папка перемещается в недоступный отстойник
8 При физическом удалении пользователя из АД, папка удаляется со всем содержимым, в т.ч. из отстойника
9 У пользователя на рабочем столе д.б. ярлык на его папку (автосоздание)
После отладки и сдачи скрипт должен выполняться раз в сутки в 23:00."
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