Скрипт автоматизации личных папок пользователей на файловом сервере.

"Организовать автоматическое назначение прав доступа на личные папки пользователей на \\office\files, группировку папок пользователей по отделам,

реализовать автоматическое перемещение папок пользователей в связи с переходом из отдела в отдел (скрипт vbs).

1 Доступ в папку и на подпапки и файлы в ней д.б. у этого пользователя (на запись) и у сотрудников его отдела (на чтение).

2 Внутри каждой папки пользователя д.б. папка _личная с доступом только у этого пользователя (у остальных пользователей доступа нет)

3 Группа FS_Полный_Доступ и система должны иметь доступ ко всему, в т.ч. к личным папкам

4 При создании сотрудника в домене (подразделение Пользователи), его папка должна создаваться автоматически

5 При переходе сотрудника из отдела в отдел, права доступа изменяются сами

6 Все изменения прав доступа на файлы/подпапки, установленные вручную, должны сбрасываться (д.б. только наследование от родительских папок пользователя и личной)

7 При увольнении (блокировки) сотрудника папка перемещается в недоступный отстойник

8 При физическом удалении пользователя из АД, папка удаляется со всем содержимым, в т.ч. из отстойника

9 У пользователя на рабочем столе д.б. ярлык на его папку (автосоздание)

После отладки и сдачи скрипт должен выполняться раз в сутки в 23:00."