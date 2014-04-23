Нужен Umbraco-прогер

Добрый день! Фильтр работает по бренду, но не ищет по атрибутам товаров (например "тип" - "элитные"". Нужно устранить причину. Ссылка на сайт: http://www.koliaski.ru/elitnye-kolyaski. Укажите пожалуйста сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, который сможет быстро разобраться с сайтом на Umbraco и оперативно вносить изменения.
Цены оговаривается после получения информации по объему работ, на данном этапе нужно просто найти такого человека.
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