Преподаватель WEB-технологий, дизайна

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Одесский филиал Компьютерной Академии ШАГ приглашает на работу преподавателя WEB-технологий, дизайна.

У Вас отличные знания web-дизайна, верстки (HTML, CSS, JavaScript)

или программирования (PHP, CMS)? Вам есть о чем рассказать и чем поделиться в сфере web-дизайна? Возможно, нам не хватает именно Вас.

Требования:

• Успешный практический опыт работы в сфере дизайна, WEB-дизайна, создания и продвижения сайтов от 2-х лет (работа в IT-компаниях, фриланс).

Знание и владение:

• web-дизайн;

• web-верстка (HTML, CSS, JavaScript);

• web-мастеринг, web-программирование (PHP, CMS);

Функциональные обязанности:

• преподавание (лекционные и практические занятия) в группе и индивидуально в соответствии с имеющимися учебными планами.

Личные качества:

• коммуникабельность, гибкость, самообладание, креативность, активная жизненная позиция, наблюдательность, умение удерживать внимание собеседника, грамотная речь, умение четко излагать и доносить материал.

Условия работы:

• гибкий график работы;

• возможность сформировать оптимальную рабочую нагрузку;

• возможность профессионального и карьерного роста;

• достойная заработная плата (почасовая);

• комфортные условия работы;

• дружный коллектив.

10 лет назад
manoloal
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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