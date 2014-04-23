Нужен скрипт для записи видео с web - камеры

Написать модуль для cms livestreet 1.0.3 Задание в прикрепленном файле После создание модуля у создателя нет возможности продавать данный продукт, и соглашаясь на работу он подписывает эту устную договоренность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для записи видео из веб-камеры.
Как на youtube.
http://narodnatribuna.com.ua/ на этом сайте уже есть запись из веб камеры по технологии WebRTC
(но проблемы со звуком и качеством.)
нужно его заменить на flash. И с таким же функционалом.
Для видео коментария нужно отправить на сервер через $_POST видео и картинку(пользователю предложить 3 кадра 1,2 и 3 секунда из видео он должен выбрать один из них и эту картинку нужно отправить на сервер)
Для видео обращения тоже самое только еще пользователь должен указать название видео.
3 кадра пользователю нужно отображать до загрузки на сервер.
Ждем ваши предложения по срокам и по оплате.
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