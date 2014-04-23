Нужен скрипт для записи видео с web - камеры

Нужен скрипт для записи видео из веб-камеры.

Как на youtube.

http://narodnatribuna.com.ua/ на этом сайте уже есть запись из веб камеры по технологии WebRTC

(но проблемы со звуком и качеством.)

нужно его заменить на flash. И с таким же функционалом.

Для видео коментария нужно отправить на сервер через $_POST видео и картинку(пользователю предложить 3 кадра 1,2 и 3 секунда из видео он должен выбрать один из них и эту картинку нужно отправить на сервер)

Для видео обращения тоже самое только еще пользователь должен указать название видео.

3 кадра пользователю нужно отображать до загрузки на сервер.

Ждем ваши предложения по срокам и по оплате.