PHP программист-аналитик раздела статистики

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Коротко

Мы ищем программиста на удаленную работу из дома в самую большую онлайн школу английского языка в СНГ.

Кто мы такие

Мы учим людей английскому языку и делаем это с душой. Мы классные тем, что разрабатываем самые передовые технологии для обучения и наши ученики занимаются в удивительном виртуальном классе.

В чем задача

Занятия, которые проходят в виртуальном классе, генерируют очень много данных и нам требуется человек, который сможет по ним строить различные отчеты, которые быстро бы считались и симпатично выглядели в наш уже не маленький раздел статистики.

Что мы ждем от вас

- Базовое знание Twitter Bootstrap и не нулевое чувство прекрасного

Вам предстоит самостоятельно оформлять свои отчеты в графики и подключать к ним небольшие панельки управления.

- Знание основ математики

Иногда для построения отчета требуется рассчитать некоторые величины, формулы которых мы вам предоставим. Но не бояться слов дисперсия, погрешность, дельта, а так же знание, что такое интеграл будет большим плюсом.

- Уверенное знание MySQL

На этом языке вам предстоит делать все рассчеты и мы ожидаем, что вы с ним на ты, потому что нам важно, чтобы отчеты считались быстро и не переставали считаться при росте проекта в 3-5 раз.

- Знакомство с PHP и MVC моделью

Так исторически сложилось, что у нас проект написан на языке PHP, так что его знание обязательно, а вот знание MVC очень приветствуется, так как у нас в основе всего лежит YiiFramework, с которым мы работаем.

Что предлагаем вам

Удаленную работу в перспективном, быстрорастущем стартапе с 40 часовой рабочей неделей

Заработную плату от 30 тысяч рублей (по результатам собеседования)

Консультации и помощь во всех вопросах.

PHP
10 лет назад
EOLStudios
Анна 
36 летАвстралия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
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