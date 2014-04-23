PHP программист-аналитик раздела статистики

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Коротко
Мы ищем программиста на удаленную работу из дома в самую большую онлайн школу английского языка в СНГ.
Кто мы такие
Мы учим людей английскому языку и делаем это с душой. Мы классные тем, что разрабатываем самые передовые технологии для обучения и наши ученики занимаются в удивительном виртуальном классе.
В чем задача
Занятия, которые проходят в виртуальном классе, генерируют очень много данных и нам требуется человек, который сможет по ним строить различные отчеты, которые быстро бы считались и симпатично выглядели в наш уже не маленький раздел статистики.
Что мы ждем от вас
- Базовое знание Twitter Bootstrap и не нулевое чувство прекрасного
Вам предстоит самостоятельно оформлять свои отчеты в графики и подключать к ним небольшие панельки управления.
- Знание основ математики
Иногда для построения отчета требуется рассчитать некоторые величины, формулы которых мы вам предоставим. Но не бояться слов дисперсия, погрешность, дельта, а так же знание, что такое интеграл будет большим плюсом.
- Уверенное знание MySQL
На этом языке вам предстоит делать все рассчеты и мы ожидаем, что вы с ним на ты, потому что нам важно, чтобы отчеты считались быстро и не переставали считаться при росте проекта в 3-5 раз.
- Знакомство с PHP и MVC моделью
Так исторически сложилось, что у нас проект написан на языке PHP, так что его знание обязательно, а вот знание MVC очень приветствуется, так как у нас в основе всего лежит YiiFramework, с которым мы работаем.
Что предлагаем вам
Удаленную работу в перспективном, быстрорастущем стартапе с 40 часовой рабочей неделей
Заработную плату от 30 тысяч рублей (по результатам собеседования)
Консультации и помощь во всех вопросах.
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