Починить сайт на opencart

Здравствуйте. Надо написать скрипт, вернее даже пару вариантов: 1) Что бы срабатывал при переходе с определенных ip. Диапазоны нужных ипов скину. 2) Что бы работал как в 1 варианте + срабатывание происходило только при переходе на сайт ...