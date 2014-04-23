Поправить ошибку в Modx

При переносе сайта, с хостинга на хост появилась ошибка, вместо буквы "и" вопросительные знаки.

в конфиге стоят правильные настройки = просто битый дамп *дамп был utf-8 а импортировали в бд с кодировкой cp1251

Ссылка на сам сайт: http://chas.burotest.ru/

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