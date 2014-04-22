Программист PHP-JS-HTML

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Необходим в команду срочно программист по разработке сайтов PHP-JS-HTML. Разработка высоконагруженного сайта в паре с другим веб-разработчиком через git через bitbuket

Сейчас сайт сделан на дивжке ShopCMS, также с ним работает API на YII, через пару месяцев ожидается переход на 1С-Битрикс.

Важно: умение тестировать код после себя, соблюдение основ понятного и откомментированного кода.

Оплата 10–15 долларов в час.

Оплата почасовая, сразу и без задержек. Работ много.

Как начнем сотрудничество?

Укажите описание опыта, портфолио, рекомендации и ценник, я даю тестовое задание, делаете, ведущий разработчик проверяет, если все ок, даем список задач и начинаем работу.

PHPHTML
10 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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