Программист PHP-JS-HTML

Всем привет! Ребят, мне необходим плагин для wordpress, который бы позволял посетителям регистрироваться и публиковать свои посты. Но при этом это все не должно происходить через веб-морду wordpress. В качестве ТЗ записал для вас небольшое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим в команду срочно программист по разработке сайтов PHP-JS-HTML. Разработка высоконагруженного сайта в паре с другим веб-разработчиком через git через bitbuket
Сейчас сайт сделан на дивжке ShopCMS, также с ним работает API на YII, через пару месяцев ожидается переход на 1С-Битрикс.
Важно: умение тестировать код после себя, соблюдение основ понятного и откомментированного кода.
Оплата 10–15 долларов в час.
Оплата почасовая, сразу и без задержек. Работ много.
Как начнем сотрудничество?
Укажите описание опыта, портфолио, рекомендации и ценник, я даю тестовое задание, делаете, ведущий разработчик проверяет, если все ок, даем список задач и начинаем работу.
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