Исправить ошибку в работе сайта

$15
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки134 просмотра
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Нужно срочно исправить ошибку в работе сайта, интернет магазин на базе shop-script.

Нужен толковый программист, который сумеет в кратчайшие сроки разобраться в проблеме.

Оплата - 500 руб.

10 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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