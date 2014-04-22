существует сайт masterplast.uz Надо довести его до ума. Надо разобраться с этим калькулятором окон, и натяжных потолков. Ну и сделать его притягательным в своем стиле и простым в понимании
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Нужно срочно исправить ошибку в работе сайта, интернет магазин на базе shop-script.
Нужен толковый программист, который сумеет в кратчайшие сроки разобраться в проблеме.
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