XML/CSV обработчик

Добрый день!

Есть XML или CSV, которые отдает сайт. Там содержится информация, поля. (картинки, текст и т.д. )

Требуется создать некий обработчик, который забирал бы этот URL с XML/CSV и отдавал бы в НУЖНОМ формате.

т.е. допустим есть

http://link.ru/out.xml или http://link.ru/out.csv

На сайте мы кладем ( на своем , где уже нужен формат другой ) xml.php. обращаясь к которому xml.php?=URLВЫШЕ

Мы получаем уже ДРУГОЙ файл, с нужными изменениями ( скажем 1_name ---> name и т.д. )

Вообщем подогнать нужно будет под "формат",

Или иной вариант. В файлике xml.php УЖЕ прописаны урлы XML/CSV и по обращению к которому через метку ( например xml.php?=1

мы получаем правильный для нас XML или CSV, как будто мы бы обращались к нему напрямую. т.е. если я засуну данный URL в какой-то софт, который поддерживает этот формат - софт не должен испугаться. )